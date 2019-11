Ibrahimovic, incognite sul futuro sportivo: lui posta maglia club svedese

Zlatan Ibrahimovic a giocare in Svezia? Per qualche ora è stata l'incognita definitiva, ma sembra che il fuoriclasse svedese, in uscita dai Los Angeles Galaxy, non abbia un futuro sportivo da giocatore dentro il club di prima divisione svedese.

Sul profilo Instagram di Ibrahimovic è infatti apparsa una clip, dove una maglia dell'Hammarby viene incisa con il cognome del fuoriclasse. Una immagine che ha seminato il panico nei fan e nei bookies per le sorti del bomber 'Ibra' si è risolto poco dopo.

Sembra che sia prevista sì una collaborazione, ma a livello societario. Resta il mistero su dove Re Zlatan debba andare a giocare nella prossima stagione. In liza, oltre a Milan e Napoli, c'è anche il Bologna di Mihajlovic, a cui il 38enne principe delle acrobazie in area darebbe un impulso decisivo in caso di ingaggio.

La strada è sicuramente in salita, anche perché Ibra non ha nascosto la voglia di giocare in un club che possa regalargli una bella corsa verso champions o scudetto. Ma forte è anche l'amicizia che lo lega a Miha, quindi i giochi, tra portafoglio e cuore, restano aperti.