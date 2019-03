Il Judo a San Lazzaro di Savena, nuove cinture nere di alto grado

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Un evento eccezionale per la città di San Lazzaro di Savena e un grandissimo successo per la scuola di Judo C.S.J Fior di Loto. La grande determinazione e passione del M° Franco Degli Esposti (Cintura bianca-rossa 7° Dan di Judo) ha portato tre suoi allievi storici a raggiungere capacità tecniche di alto livello. Il weekend scorso, a Riccione, si è tenuto lo Stage Tecnico Nazionale di Judo. Finito lo stage, Juri Albertazzi, Cristian Zuffa e Riccardo Benivi hanno sostenuto l'esame per gradi superiori. Con grandissima soddisfazione del M° Degli Esposti e dei suoi allievi, Juri Albertazzi ha superato l'esame per IV Dan conquistando anche la qualifica di Maestro di Judo, Cristian Zuffa e Riccardo Bevini hanno conquistato il III Dan.

Gallery