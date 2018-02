Calcio, infortunio Palacio: non giocherà per un mese

Una brutta notizia per i Rossoblù. Saranno tre o quattro le settimane di recupero per Rodrigo Palacio, che ha subito una lesione al retto femorale della coscia sinistra ed è quindi costretto a uno stop. Il Bologna quindi oltre a rinunciare a Simone Verdi, anche lui fuori gioco per problemi di salute, giocherà senza l'argentino per un mese.