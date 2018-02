Inter-Bologna 2-1 | Colpo da Karamoh, rossoblu sconfitti e furiosi col Var

L'Inter vince 2 a 1 contro il Bologna, nel match della 24^ giornata di Serie A. Dopo 100 secondi Eder sblocca subito la sfida, ci pensa Rodrigo Palacio a pareggiare i conti. Nella ripresa nerazzurri di nuovo avanti con Yann Karamoh.

Dopo 2 minuti subito avanti l'Inter, lancio lungo per Karamoh che vede lo scatto di Brozovic con il croato che si porta quasi sulla linea di fondo e fa partire il traversone basso per Eder che è abile ad anticipare Giancarlo Gonzalez mandando in rete per il vantaggio nerazzurro. E' 1 a 0. Stordito il Bologna che soffre. Al 10' Cancelo pesca Brozovic, ma il colpo di testa è sballato.

Col passa dei minuti si vedono anche gli ospiti che si scrollando diverse paure. Al 19' altra brutta notizia: giallo Palacio che, diffidato, salterà la prossima. El Trenza però è vivo e al 23' impegna severamente Handanovic. Passano due minuti e il Bologna pareggia. Svirgola Miranda, Palacio ne affrofitta e fa 1 a 1. Il più classico dei gol dell'ex. La rete da entusiasmo al Bologna anche grazie al duo Palacio-Dzemaili.

Si riparte con un cambio nell'Inter con Lisandro Lopez al posto di Miranda. Skriniar, al 50', sfiora la rete ma sbaglia mira. Al 55' cross di Eder per Perisic, ma il croato non trova la porta e spreca. Si rivede anche il Bologna con Dzemaili ma il risultato non cambia. Spalletti getta nella mischia anche Rafinha, per Brozovic.

Al 64' l'Inter fa 2 a 1. Grandissima azione personale di Karamoh al limite dell'area di rigore, con un movimento salta sia Pulgar che Orsolini e scarica il mancino che batte Mirante in tuffo. Grandissimo gol del francese. Donadoni allora cambia con Falletti per Orsolini. Al 68' Mbaye falcia Rafinha: è rosso. Bologna in 10 ma senza paura con Falletti che manca il 2 a 2 per poco.

Donadoni le prova tutte: dentro anche Avenatti. Al minuto 83' proteste dei giocatori del Bologna per un colpo di mano di D'Ambrosio sul traversone di Falletti ma il Var non da rigore. Insiste il Bologna con Palacio ma Handanovic è miracoloso. Nel finale espulso anche Masina, con l'aiuto del Var. Il Bologna perde e finisce in 9 uomini.

Il tabellino Inter-Bologna

Inter (4-3-3): Handanovic 6; D'Ambrosio 6, Skriniar 6, Miranda 4,5 (46' Lisandro Lopez 6), Cancelo 6; Vecino 5,5, Borja Valero 5,5, Brozovic 6 (60' Rafinha 6); Karamoh 7 (72' Gagliardini 6), Eder 7, Perisic 5,5. Panchina: Padelli, Berni, Ranocchia, Santon, Dalbert, Candreva, Pinamonti.

Bologna (4-3-3): Mirante 6; Mbaye 4, Gonzalez 5, De Maio 5,5, Masina 5,5; Poli 6,5 (72' Torosidis 6), Pulgar 6, Dzemaili 6,5; Orsolini 5 (65' Falletti 6), Palacio 7, Di Francesco 5,5 (80' Avenatti sv). Panchina: Santurro, Helander, Romagnoli, Krafth, Crisetig, Nagy, Donsah, Krejci, Destro.

Marcatori: Eder (I), Palacio (B), Karamoh (I)

Espulso: Mbaye (B), Masina (B)

Ammoniti: Palacio (B), D'Ambrosio (I)