Inter-Bologna, le pagelle: Santander torna a segnare. Ok Orsolini

I voti

Inter (4-3-3): Handanovic 7; Cedric 6 (77' Ranocchia 6), Skriniar 6, De Vrij 5, Dalbert 6,5; Vecino 5,5, Brozovic 5,5, Nainggolan 6; Candreva 5 (46' Lautaro Martinez 6), Icardi 5, Perisic 5. A disposizione: Padelli, Berni, D'Ambrosio, Miranda, Asamoah, Gagliardini, Salcedo. Allenatore: Luciano Spalletti.

Bologna (4-3-3): Skorupski 6,5; Mbaye 6,5, Lyanco 6,5 (50' Gonzalez 6), Danilo 6,5, Dijks 6; Poli 6, Pulgar 6,5, Soriano 6; Palacio 6 (73' Krejci 6), Santander 7 (85' Destro sv), Orsolini 6,5. A disposizione: Da Costa, Santurro, Paz, Calabresi, Svanberg, Donsah, Nagy, Dzemaili, Falcinelli, Edera. Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Migliori Today

Santander 7 - Parte bene, ci prova, Handanovic gli nega il gol due volte ma lui è tignoso e la rete che sblocca il match la trova.

Orsolini 6,5 - Tutto fare in fase offensiva, è chiamato a fare da collante tra centrocampo e attacco. Corre per due.

Lyanco 6,5 - L'ex Torino gioca una partita precisa. Bravo anche nei disimpegni. Acquisto di qualità, purtroppo esce per infortunio.

Danilo 6,5 - Come Lyanco vende cara la pelle. Blocca Icardi e limita il subentrante Lautaro Martinez.

Mbaye 6,5 - L'ex di turno non si fa intimidire da Candreva prima e da Perisic poi. Bene anche dopo l'ammonizione.

