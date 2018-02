Inter-Bologna, probabili formazioni: diversi dubbi per Donadoni

Il Bologna affronta l'Inter nel match della 24^ giornata di Serie A. Gli emiliani cercano riscatto dopo la sconfitta dell'ultima gara giocata al Dall'Ara. Occhi puntati sul grande ex, El Trenza Palacio ch con la maglia nerazzurra ha collezionato 140 presenze e 39 gol in Serie A, che ha segnato due reti da avversario all'Inter, entrambe con la maglia del Genoa.

Le ultime dai campi

Donadoni ha diversi dubbi: Orsolini con Destro e Palacio nel tridente d'attacco e Dzemaili in mediana, oppure Dzemaili come trequartista ed un controcampo più folto. In difesa, invece, ballottaggio tra Gonzalez ed Helander, con il costaricano favorito. Nell'Inter Icardi è di nuovo a rischio. Dietro può trovare spazio Cancelo dall'inizio. Rafinha per ora ha un solo tempo nelle gambe, potrebbe quindi subentrare a Brozovic a gara in corso. Si va verso una nuova occasione per le ali titolari, Candreva e Perisic.

Le probabili formazioni

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Miranda, Skriniar, Cancelo; Gagliardini, Vecino; Candreva, Borja Valero, Perisic; Eder. Allenatore: Spalletti

Bologna (4-3-3): Mirante; Mbaye, De Maio, Helander, Masina; Poli, Donsah, Pulgar; Dzemaili, Orsolini, Palacio. Allenatore: Donadoni