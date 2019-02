Inter-Bologna: probabili formazioni, Mihajlovic cerca subito l'impresa

Il Bologna affronta l'Inter nel match della 22^ giornata di Serie A. Mihajlovic, che ha preso il posto di Inzaghi, potrebbe confermare a livello tattico il 4-3-3 utilizzato dagli emiliani nelle ultime settimane.

In difesa gioca il nuovo arrivato Lyanco in mezzo. A centrocampo, ancora out per infortunio Dzemaili, Pulgar sarà il regista, con Poli e Soriano interni. In attacco possibile maglia dal 1' per Destro assieme a Orsolini e Palacio.

Nell'Inter, dopo le vicende di mercato, Perisic dovrebbe tornare in campo dal 1'. Spalletti vuole cancellare l'eliminazione della Coppa Italia e lancia Cedric Soares nel ruolo di terzino destro. Spazio anche a Candreva che sostituirà lo squalificato Politano.

Le formazioni di Inter-Bologna

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Cedric, Miranda, Skriniar, Asamoah; João Mario, Brozovic, Nainggolan; Candreva, Icardi, Perisic.

Bologna (4-3-3): Skorupski; Calabresi, Danilo, Lyanco, Dijks; Poli, Pulgar, Soriano; Orsolini, Destro, Palacio.

