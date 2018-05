Juventus-Bologna, probabili formazioni: Donadoni sfida Allegri

Juventus-Bologna è l'anticipo serale della 36^ giornata di Serie A. Gli emiliani all'Allianz Stadium non hanno molto da chiedere mentre i Campioni d'Italia cercano altri tre punti per la corsa Scudetto. Rossoblu a Torino senza pedine importanti come Donsah, Helander, Dzemaili, Gonzalez e Pulgar. Nella Juve torna Dybala.

Le ultime dai campi

Donadoni perde Gonzalez e Pulgar, al loro posto dovrebbero giocare Simone Romagnoli e Crisetig. Dzemaili non recupera, pronto Nagy. Destro verso una chance da titolare, con Palacio a riposo, mentre Orsolini non è al meglio e si gioca una maglia con Di Francesco.

Allegri dovrebbe optare per il 4-3-2-1, due i ballottaggi: Asamoah è in leggerissimo vantaggio su Alex Sandro per la fascia sinistra e Douglas Costa si gioca una maglia con Bernardeschi per affiancare Dybala alle spalle di Higuain. In mediana ecco Khedira, Bentancur e Matuidi.

Le probabili formazioni di Juventus-Bologna

Juventus (4-3-3): Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Rugani, Asamoah; Khedira, Bentancur, Matuidi; Dybala, Higuain, Douglas Costa.

Bologna (4-3-3): Mirante; Mbaye, S. Romagnoli, De Maio, Masina; Poli, Crisetig, Nagy; Verdi, Destro, Di Francesco.