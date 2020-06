Kart. Lorenzo Leopardi vince il Trofeo d’Estate di Siena. Un esordio incredibile!

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Il piccolo pilota bolognese segna il suo esordio nel mondo del motorsport conquistando subito un podio. Oltre 140 piloti hanno preso parte al Trofeo d’Estate sul Circuito di Siena disputato il weekend scorso (27-28 giugno), dove il gran caldo ha reso ancor più impegnative le competizioni in pista nell’evento valido per il Campionato Regionale Toscana-Umbria. Ma il tempo non ha impedito a Lorenzo Leopardi di iniziare la stagione agonistica aggiudicandosi il gradino più alto del podio. Il giovanissimo pilota bolognese di 7 anni ha messo a segno una splendida doppietta nella prima gara dell’anno nella categoria Entry Level.

Pole position nelle qualifiche, una vittoria in prefinale, tempo più veloce in gara e la vittoria in finale condotta in testa dal primo all'ultimo giro concluso con discreto distacco sugli inseguitori.

Lorenzo è sceso in pista determinato segnando i migliori tempi per tutto il weekend. Una prestazione notevole ottenuta anche grazie al gran lavoro dello Shark Karting Team coadiuvato dal supporto di Antonelli Motorsport e Maccaferri Racing.

Ora continuano i test in preparazione della stagione che vedrà competere il piccolo pilota nel campionato IAME Series Italy e Regionale Aci Karting 3° Zona - Emilia Romagna.