Kickboxing, Lanzolla nuovo Campione europeo

E' Samuele Lanzolla il neo Campione europeo di Kickboxing, nella categoria ICO-K1 federazione ICO. Militare dell'Esercito, l'atleta è in servizio a Bologna come artigliere presso il 121° Reggimento artiglieria controaerei "Ravenna".

Per il titolo conquistato lo scorso 6 lugio a Lizzano(TA), grande soddisfazione da parte del Comandante del 121° Reggimento, Colonnello Emanuele Canale Parola, che ricorda come i propri militari siano "addestrati al combattimento corpo a corpo, grazie all'applicazione del metodo del combattimento militare (MCM), una tecnica che assicura al personale impiegato in operazioni la capacità di reagire fisicamente alle offese, con e senza l'impiego di armi, contro eventuali malintenzionati".

Lanzolla (a sinistra nella foto sopra), prima di intraprendere la carriera militare, aveva già disputato diversi incontri a livello professionistico ottenendo numerosi riconoscimenti: Campione del Mondo 2015 (1° posto) Disciplina K1, categoria 80 Kg, Federazione Kombat League; Vice Campione Europeo 2016 (2° Posto) Disciplina K1, categoria 75 Kg, Federazione ICO; Campione Italiano 2017 (1° Posto) Disciplina K1, categoria 75 Kg, Federazione ICO; Campione Italiano 2014 (1° Posto) Disciplina Kick-Boxing, categoria 75 Kg, Federazione WKF; Campione Italiano 2013 (1° Posto) Disciplina Kick-Boxing, categoria 75 Kg, Federazione WKF; Campione Regionale 2014 (1° Posto) Disciplina Kick-Boxing, categoria 75 Kg, Federazione IKT.