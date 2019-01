La 35° Dieci colli si presenta a villa Pallavicini: tanti ospiti per una serata di sport, solidarietà e passione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

C.S. Dieci Colli – Bologna – Dicembre 2018 Si è svolta ieri sera, presso la maestosa Villa Pallavicini – Bologna, la presentazione della Gran Fondo Dieci Colli, seconda manifestazione italiana per storia e longevità. La gara bolognese, infatti, soffierà su ben 35 candeline il 28 aprile prossimo e sarà completamente rinnovata, a partire dalla data, dai percorsi, più tecnici e appassionanti che mai e dalla sontuosa location, quartier generale della manifestazione, sotto i cui splendidi affreschi del Settecento, l’esercito pacifico del pedale si godrà un Pasta Party indimenticabile. A dare il via alle danze è stata la neo presidentessa del Circolo Dozza Irene Lucchi, che ha sottolineato le novità dell’edizione 2019, a partire dagli appuntamenti per le famiglie di sabato 27, per poi passare la parola a Don Massimo Vacchetti, Presidente della Fondazione Gesù Divino Operaio, che ha parlato di solidarietà come ponte che unisce realtà profondamente diverse, mettendo in contatto le persone ai margini con lo sport e i suoi valori. Fra i vari interventi delle autorità e degli ospiti, sono sfilati nell’ordine: la consigliera del Comune di Bologna Roberta Li Calzi, il vicepresidente della Consulta dello Sport di Bologna Roberto Cristofori, i rappresentanti dei Circuiti Zero Wind Show e Romagna Challenge, Elena Pellegrini e Franco Chini, Augusto Lenzi dello Sponsor Assicoop Bologna Metropolitana e l’ex cestista Renato Villalta, componente del Comitato d’onore. Poi è stata la volta dei tecnici ideatori dei nuovi percorsi, Andrea Gamberini e Dino Arlotti che hanno descritto in dettaglio il medio fondo (km 84,01 - dislivello mt 1272) e la gran fondo (km 140,92 - dislivello mt 2375). Ha chiuso gli interventi della serata la Prof.ssa Maria Carla Re, in rappresentanza del Partner etico KOMEN, a favore del progetto DONNE AL CENTRO, un nuovo spazio polifunzionale che ospiterà a Bologna un centro per il benessere psico-fisico e l'aggregazione dedicato alle donne che affrontano le terapie oncologiche. (www.komen.it). Ed è stata la volta delle premiazioni dei team con più iscritti 2018. Podio per la ASD Gianluca Faenza Team (26 iscritti), Team Passion Faentina (27 iscritti) e Polisportiva Zola ASD (50 iscritti). Il brindisi finale con buffet è stato occasione di scambio degli auguri, non solo natalizi. Il desiderio espresso da tutti i presenti, infatti, è stato che questa gloriosa manifestazione possa rivivere i fasti del passato, ritornando ad essere protagonista nel panorama delle migliori gran fondo italiane. Iscrizioni aperte con tariffa speciale fino al 31 dicembre 2018: www.diecicolli.it Per le news: seguire la pagina ufficiale facebook della manifestazione, attivando le notifiche e spuntando la voce “Mostra per primi” e con un click sul tasto Pagina seguita, sarà possibile essere aggiornati su iniziative o promozioni. Comunicato a cura dell’Ufficio Stampa Dieci Colli 2019 info@diecicolli.it