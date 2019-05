Lazio-Bologna 3-3 | Miha male: festival del gol e salvezza, è festa rossoblu

Il Bologna pareggia 3 a 3 contro la Lazio nel match della 37^ giornata di Serie A e si guadagna la salvezza matematica. Dopo 3 minuti conclusione di Correa, su cross di Parolo, che viene respinta involontariamente da Lulic in posizione irregolare. Sfuma una grande chance per la Lazio. Al l3' arriva il vantaggio della Lazio con il gol dell'attaccante più forma: dopo la firma in Coppa Italia ecco quella in campionato. Nulla da fare per Skorupski: è 1 a 0.

Il Bologna, stordito, prova a reagire con Orsolini e Poli ma senza fortuna. La Lazio, invece, in contropiede sfiora il raddoppio. Nella ripresa ecco che arriva il pari felsineo. Poli scappa via a Leiva e Parolo e tira da posizione defilata, sorprendendo sul primo palo Guerrieri, con evidenti responsabilità nella circostanza. E' 1 a 1.

Poco dopo arriva anche il 2 a 1 emiliano. Assist geniale di Palacio che approfitta dell'errato posizionamento dei difensori biancocelesti e mette in area per Destro che segna da pochi passi. Partita finita? Macché. Al 59' Bastos fa 2 a 2: tiro a giro da posizione defilata per il difensore del Lazio: destro all'angolino che finisce in rete. Niente da fare per Skorupski malgrado il tuffo.

Il Bologna, però, è vivo e fa ancora in gol. A firmare la rete è Orsolini con un sinistro al volo sugli sviluppi del calcio d'angolo che batte Guerrieri per la terza volta. Al minuto 81 la Lazio fa 3 a 3 con Milinkovic: sinistro splendido che finisce in rete, nulla da fare per Skorupski. Bologna in festa. E' salvezza.

Il tabellino di Lazio-Bologna

Lazio (3-5-2): Guerrieri 5; Bastos 7, Luiz Felipe 5 (55' Armini 5,5), Acerbi 6; Romulo 6,5, Parolo 5, Leiva 5,5 (71' Milinkovic 7), Badelj 5,5 (66' Cataldi 6), Lulic 6,5; Correa 7, Immobile 5,5. Allenatore: Inzaghi.

Bologna (4-3-3): Skorupski 6; Mbaye 5,5, Danilo 5,5, Lyanco 5,5, Dijks 6,5; Poli 7,5, Pulgar 6, Soriano 6,5; Orsolini 7,5, Destro 7 (69' Santander 6), Palacio 7,5. Allenatore: Mihajlovic.

Marcatori: Correa (L), Poli (B), Destro (B), Bastos (L), Orsolini (B), Milinkovic (L)

Ammoniti: Destro (B), Correa (L), Leiva (L)





Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!