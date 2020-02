Lazio - Bologna: le pagelle

In generale non è una prestazione sufficiente per i rosso-blu, costretti a correre per recuperare gli avversari fin dall’inizio. Nella prima metà del primo tempo due sono i gol subiti dal Bologna che hanno lottato per rimontare per tutta la durata della partita, purtroppo senza successo. Due gol del Bologna nel secondo tempo invece, che avrebbero portato il risultato in parità, sono stati annullati dall’arbitro dopo la visione del var.

BOLOGNA: Skorupski 5,5; Tomiyasu 6,5, Bani 5,5, Danilo 5 (71' Skov Olsen 6), Denswil 6,5 ; Poli 6, Schouten (58' Sansone); Orsolini 5,5 (58' Santander), Soriano 6, Barrow 5,5; Palacio 6.

LAZIO: Strakosha 6,5; Patric 6,5; Luiz Felipe 6,5; Radu 6; Lazzari 6; Milinkovic-Savic 6,5; Leiva 6,5; Luis Alberto 7; Parolo 6; Jony 5,5; Correa 7; Cataldi 6; Immobile 6,5.

Migliori today

Correa (Lazio) 7: Parte diretto fin dai primi minuti e segna il secondo gol della giornata

Luis Alberto (Lazio): seppure non in ottima salute è riuscito ad essere l’ago della bilancia di questa partita segnando il primo gol

Peggiori today

Danilo 5: giornata no per il difensore, che con una sua deviazione porta la palla di Correa in porta

Barrow: 5,5: neanche per lui è stata una partita facile. Accerchiato dagli avversari in rare occasioni è riuscito ad essere costruttivo