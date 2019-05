Lazio-Bologna, le pagelle: Palacio tutto fare. Ok Poli e Orsolini

I voti

Lazio (3-5-2): Guerrieri 5; Bastos 7, Luiz Felipe 5 (55' Armini 5,5), Acerbi 6; Romulo 6,5, Parolo 5, Leiva 5,5 (71' Milinkovic 7), Badelj 5,5 (66' Cataldi 6), Lulic 6,5; Correa 7, Immobile 5,5. Allenatore: Inzaghi.

Bologna (4-3-3): Skorupski 6; Mbaye 5,5, Danilo 5,5, Lyanco 5,5, Dijks 6,5; Poli 7,5, Pulgar 6, Soriano 6,5; Orsolini 7,5, Destro 7 (69' Santander 6), Palacio 7,5. Allenatore: Mihajlovic.

MiglioriToday

Poli 7,5 - E' decisamente il migliore dei suoi. Calcia in porta, suda e nella ripresa trova il pari.

Palacio 7,5 - El Trenza è il leader tecnico e carismatico del Bologna. Ci mette lo zampino nei due gol del Bologna.

Orsolini 7,5 - Nel primo tempo corre, nella ripresa sale in cattedra con un gran gol.

Destro 7 - Mihajlovic lo getta nella mischia, lui lotta, sbatte contro Acerbi, non molla e nella ripresa firma il 2 a 1.

PeggioriToday

Danilo 5,5 - Il brasiliano, in difficoltà, non riesce mai a prendere Correa e soffre anche contro Immobile.

Mbaye 5,5 - Il terzino ex soffre nella fase difensiva e non riesce ad incidere.



