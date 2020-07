Pagelle Bologna Cagliari: bene Barrow - Palacio. Orsolini non brilla

Il risultato è un pareggio ma il giudizio sul Bologna è abbastanza positivo. Non ha brillato eccessivamente ma non ha fatto neanche troppe cappellate. Dopo un primo tempo dove ha carburato sempre di più con il passare dei minuti e concluso egregiamente con un gol di Barrow che ha spiazzato il portiere avversario, si è fatto prendere di sorpresa all’inizio del secondo tempo con Simeone che ha reso pan per focaccia ai Bolognesi. Di occasioni ce ne sono state per il Bologna anche nel secondo tempo, ma forse ha peccato di disorganizzazione interna non riuscendo a far fruttare tutta la fatica che si è fatta. Orsolini non è riuscito a brillare e a sfondare la porta avversaria, meglio Palacio che nel primo tempo ci era andato molto vicino. Barrow è probabilmente il migliore in campo per i rosso blu, ma anche lui qualche sbaglio lo ha fatto, tirando una punizione in tribuna nel primo tempo ad esempio. Dall’altra parte Cragno è stato sicuramente un osso duro e ha fatto di tutto per non subire gol in tutta la durata della partita.

Migliori Today

Barrow 7. Non la sua miglior partita, qualche errore lo fa, ma il risultato lo porta sempre a casa. Il gol c’è, il quinto con la maglia rosso-blu e dimostra di essere uno dei migliori in campo oltre ad essere decisivo.

Peggiori Today

Orsolini 5,5. Non riesce ad essere l’ago della bilancia della partita. La sua prestazione non decolla e rimane in ombra rispetto a Barrow e Palacio

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski 6; Tomiyasu 6,5, Danilo 6, Bani 6, Dijks 5.5 (70′ Krejci 6); Schouten 6 (70′ Dominguez 6), Medel 6,5 (90′ Svanberg s.v.), Soriano 6; Orsolini 5,5, Palacio 6,5 (70′ Sansone 5.5), Barrow 7.

CAGLIARI (3-4-1-2): Cragno 6,5; Walukiewicz 5,5 (65′ Pisacane 6), Ceppitelli 6.5 (24′ Lykogiannis 6.5), Carboni 6; Mattiello 6,5, Nandez 6,5, Rog 6, Pellegrini 6 (78′ Ionita s.v.); Nainggolan 6; Joao Pedro 5, Simeone 7.