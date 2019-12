Lecce – Bologna: possibili formazioni

Dopo la vittoria contro l’Atalanta il Bologna cerca la doppietta contro il Lecce per questo ultimo appuntamento per i rosso-blu prima delle feste natalizie. Domani alle ore 15, il Bologna giocherà in trasferta contro il Lecce per la 17^ giornata di Serie A allo stadio di Via del Mare a Lecce. Per quanto riguarda gli assenti per i felsinei Dzemaili non sarà disponibile per un problema che ha avuto nell’ultima gara, anche Dijks non ci sarà, stesso discorso per Krejci e Danilo che deve scontare un turno di squalifica. In positivo il possibile ritorno in campo di Soriano “sta bene- ha detto in conferenza stampa Emilio De Leo, assistente tecnico del Bologna- ha ripreso questa settimana con il gruppo ed è a disposizione”.

La vittoria di settimana scorsa ha sicuramente galvanizzato la squadra ma, secondo De Leo : “non ci dobbiamo fare ingannare da 3 punti che arrivano, dobbiamo mantenere una capacità di giudizio oggettiva, più ordine, migliorare su tanti aspetti, dare più continuità, e avere più lucidità. Dobbiamo raggiungere il top delle nostre capacità e potenzialità. Presente in conferenza stampa anche Mattia Bani difensore, 26 anni e 60 partite in serie A sulle spalle: “se penso da dove sono partito è un bel traguardo, ma c’è ancora molto da migliorare, allenarsi con Danilo che ha più anni e più esperienza di me aiuta, è una figura importante ma penso che in questa squadra chiunque vada in campo abbia la stessa importanza”. Un pensiero di De Leo riguarda gli avversari. “Il Lecce- ha detto- viene da una battuta di arresto e vogliono riscattarsi con una vittoria in casa. E’ una squadra organizzata con una buona identità di gioco. Il loro approccio sarà aggressivo e determinato. Vogliono rimanere in serie A con tutte le armi che hanno a disposizione ma noi non saremo da meno”.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Tomiyasu, Bani, Denswil; Medel, Poli; Orsolini, Dzemaili, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Dell’Orco, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Shakhov; Falco, Babacar. All. Liverani