Mondiali master 2018 Perm Russia

MONDIALI VETERANI LOTTA GR Mondiali Veterani – Terminati anche i Campionati Mondiali Veterani di Greco-romana a Perm in Russia con un ricco bottino per il Club Atletico Bologna che può vantare un oro e un argento. A laurearsi Campione del Mondo Dumitru Popov nei 78 kg della Division A – Max 40 anni: l'allenatore del CAB Popov ha superato tutti i contendenti per poi vincere il titolo a spese del russo Klevakin (3-1). L’argento va a Stefano Raspadori nei -78 kg della Division E – max 60 anni che trova lo stop solo in finale contro il bielorusso Kanstantsin Kemau (9-0), dopo aver superato il russo takhir Shtabovenko (6-3) e lo svedese Erik Joakim Huebinette (4-3). Quinto posto per Florin Musat 78 kg division E e settimo per Corrado Ghidini (-100 kg, Division E, max 60 anni).