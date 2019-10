Ecco la terza maglia del Bologna Fc 2019-2020: tributo ai 110 anni del club

Presentata la terza maglia del Bologna FC 2019-2020, un omaggio ai 110 dalla nascita del club.

La storia e i ricordi si ritrovano direttamente sul tessuto, in particolare sul corpo centrale anteriore e posteriore, dove è embossato il palmares della squadra. Il colore scelto è il verdone, grintoso e accattivante. Il collo della maglia è a V con bottoni a pressione e in maglieria. Anche i polsi sono in maglieria, donando al capo una particolare eleganza. Gli spacchetti laterali sono stondati a effetto camicia, più lunghi dietro e corti sul davanti.

Il kit di rievocazione per l'anniversario del Bologna Fc, in arrivo dal 4 ottobre scorso, comprende pantaloncini neri, calzettoni neri con doppia riga centrale verde e anche un albo che racconta la storia della terza maglia del Bologna.