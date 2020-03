Covid-19, Macron si converte: produrrà anche mascherine, camici e copri-scarpe

Dalle magliette di calcio alle mascherine, camici, copri-scarpe e maschere con occhiali spedite in Italia e all’estero, una parte donata, l’altra venduta a seconda del destinatario. L’azienda Macron, produttrice di abbigliamento sportivo, e partner di Bologna FC da vent’anni, si converte parzialmente per far fronte al coronavirus. In aggiunta 100 mila euro sono stati già donati all’ospedale Sant’Orsola, a cui bisogna aggiungere 35.000 raccolti coinvolgendo i dipendenti.

Dall’azienda fanno sapere che l’idea è nata in questi giorni vedendo la situazione e pensando in che modo Macron poteva contribuire, anche perché alcuni loro fornitori stavano a loro volta già riconvertendo la produzione per sopperire alla necessità mondiale di materiale sanitario e quindi si sono attivati pensando anche ai vincoli che ci potevano essere nell’importazione e nell’esportazione di prodotti. Non è un processo facilissimo, dicono, però stanno valutando insieme alle loro fabbriche cosa si possa fare.

Essendo un’azienda che produce a livello mondiale, anche se soprattutto in Italia e in Europa, l’intento sarebbe inviarle in tutto il mondo attraverso i loro canali sapendo che la distribuzione ha una legislazione e una burocrazia diversa da quelle a cui sono abituati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.