Bologna Fc, Mihajlovic è stato dimesso dall'ospedale

Sinisa Mihajlovic è stato dimesso dall'ospedale. La notizia è arrivata in tarda mattinata. Il tecnico del Bologna ha terminato il secondo ciclo di chemioterapia, per le quali era entrato il 9 settembre scorso. Ora per il mister si tratterà di passare qualche giorno a casa con la famiglia, che lo ha accolto subito fuori dal reparto Ematologia del Sant'Orsola. Salito in auto, il mister è in viaggio per Roma.

Nell'ultima partita Mihajlovic ha regolarmente presenziato in panchina in occasione del match contro al sua ex squadra da attaccante, la Lazio. In forse invece la sua presenza a Torino per la sfida contro la Juventus. Nel ciclo di cure si prospetta ora un programma propedeutico per il trapianto di midollo osseo. Mihajlovic è entrato e uscito già una volta dal nosocomio cittadino dal luglio scorso, quando gli fu diagnosticata una leucemia acuta.