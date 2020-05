Calcio in lutto: morto Gigi Simoni, l' 'allenatore gentiluomo' di Crevalcore

Calcio in lutto per la scomparsa di Gigi Simoni, scomparso oggi all'età di 81 anni. L'ex allenatore - nato a Crevalcore - aveva accusato un malore, un ictus, il 22 giugno scorso mentre si trovava nella sua abitazione a Pisa, ed era stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Fin dall'inizio le sue condizioni erano apparse critiche. Dopo mesi di battaglia in cui ha provato a tenere duro e in cui i suoi familiari gli sono stati sempre accanto, è arrivata la tragica notizia.

Le sue squadre

Sempre garbato e mai sopra le righe,nella sua lunga carriera Simoni ha allenato - tra le altre - Inter, Genoa, Cremonese, Napoli, Brescia, Pisa, Lazio, Empoli e Piacenza. Classe 1939, Simoni prima della panchina ha avuto una discreta carriera da calciatore: giovanili della Fiorentina e poi Mantova, Napoli, Torino, Juventus, Brescia e Genoa dove chiuse nel 1974.

La carriera

Simoni è stato l'indimenticato allenatore dell'Inter di Ronaldo. I due insieme hanno vinto la Coppa Uefa del 1997-98, quando i nerazzurri avevano battuto la Lazio in finale al Parco dei Principi di Parigi. Ed è proprio quello l'anno del famoso contatto tra Iuliano e Ronaldo in un Juventus-Inter poi vinto dai bianconeri: Simoni - solitamente pacato e calmo - protestò in maniera veemente contro l'arbitro Ceccarini, secondo lui colpevole di non aver fischiato il rigore.

Quell'anno il tecnico si era anche aggiudicato la panchina d'oro. Nel 1998 era poi stato esonerato dall'allora presidente Massimo Moratti per far posto a Lucescu. Gli ultimi incarichi sono stati da dirigente con il Gubbio e da tempo, pur continuando a seguire il calcio, si era di fatto ritirato a vita privata. Da giocatore ha vinto una Coppa Italia con il Napoli nella stagione 1961-62 e il campionato italiano di serie B con il Genoa nella stagione 1967-68.

