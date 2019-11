Napoli-Bologna, le probabili formazioni

Partenza oggi per il Bologna alla volta della Campania. Quella che si giocherà domani alle ore 18.00, allo stadio San Paolo di Napoli, sarà la 14ª giornata del campionato di serie A.

Sinisa Mihajlovic non ci sarà direttamente perché, come ha detto ieri in conferenza stampa, il suo stato di salute non gli permette di stare in posti affollati, come treni ed aerei e il viaggio in macchina sarebbe di troppe ore, però l’allenatore vedrà la partita in diretta, dando telefonicamente degli accorgimenti, e sarà inflessibile.

Dai suoi ragazzi ha detto in conferenza stampa ieri, pretende il 200 per cento. Ogni partita rappresenta un’occasione per rimontare dalla 14ª posizione che condividono con Sassuolo e Sampdoria con 13 punti.

La squadra può contare sul ritorno dalla squalifica di due giocatori come Bani e Danilo che costruiranno l’ultima difesa prima del portiere Skorupski insieme a Tomiyasu alla sua seconda partita dopo il rientro per l’infortunio. Per quanto riguarda gli altri giocatori a rischio Medel al centro è tornato disponibile e all’ultimo allenamento c’era, Destro probabilmente rimarrà in panchina. Rimagono però tre assenti importanti: Santander, Soriano e Dijks.

Per quanto riguarda i padroni di casa la loro posizione in classifica è più in alto. I partenopei sono infatti al settimo posto e l’allenatore Ancelotti potrebbe riposizionare sulla fascia destra Callejón. Al centro ci potrebbero essere Allan e Elmas. Insigne aveva un problema al gomito ma pare abbia recuperato, forse giocherà titolare insieme a Mertens. Ad arbitrare sarà Pasqua di Tivoli.