Napoli-Bologna 1-2: Le Pagelle

Durante il primo tempo il Bologna gioca soprattutto cercando di rafforzare la difesa. Poche le occasioni in attacco e alcune vengono sprecate. Subiscono però il contropiede degli avversari napoletani. Verso la fine del primo tempo uno di questi riesce ad entrare. Goal di rimbalzo di Llorente che fa concludere in vantaggio per il Napoli per 1 a 0 la prima metà della partita. Durante il secondo tempo, un cambio al momento giusto di Skov Olsen al posto di Orsolini risulta vincente e dopo poco il giocatore regala una splendida rete. Il Napoli continua a spingere in attacco ma il Bologna fa lo stesso e all’81 una bordata di Sansone finisce in rete facendo andare in vantaggio il Bologna.

NAPOLI (4-3-3): Ospina 5; Maksimovic 6, Manolas 6, Koulibaly 5,5, Di Lorenzo 5; Fabian Ruiz 5, Elmas 5,5 (20’ st Mertens 6), Zielinski 5,5; Lozano 6 (37’ st Younes 6,5), Llorente 6, Insigne 7.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6,5; Tomiyasu 6,5, Bani 6, Danilo 6, Denswil 6.5; Medel 6 (17’ st Svanberg 6), Poli 6; Orsolini 5 (1’ st Skov Olsen 7), Dzemaili 7, Sansone 7; Palacio 6.5 (39’ st Destro sv).

Migliori Today

Skov Olsen 7: entra all’inizio del secondo tempo e regala la prima rete per il bologna con una fucilata che sorprende il portiere avversario.

Sansone 7: Sua la bordata che fa andare il Bologna in vantaggio nella seconda metà della partita.

Peggiori Today

Orsolini 5. Non è la sua giornata, risulta poco efficace e viene sostituito alla fine del primo tempo.

Gallery