Napoli-Bologna, le pagelle: Santander e Danilo usano la testa. Male Mattiello

I voti

Napoli (4-4-2) - Meret 6; Malcuit 7, Raul Albiol 5, Maksimovic 5, Ghoulam 5,5 (68' Mario Rui 6); Callejon 5 (83' Ounas sv), Zielinski 5,5, Allan 6, Verdi 5,5; Mertens 7, Milik 8. Panchina: Ospina, Luperto, Hysaj, Rog, Diawara, Ruiz, Ounas, Younes. Allenatore: Ancelotti.

Bologna (3-5-2) - Skorupski 5,5; Danilo 6,5, De Maio 5,5, Helander 5,5; Dijks 5,5, Pulgar 5,5, Svanberg 5,5 (71' Nagy 6), Poli 6,5 (79' Orsolini 6), Mattiello 5; Santander 7 (40' Falcinelli 5,5), Palacio 6,5. Panchina: Da Costa, González, Krejčí, Mbaye, Donsah, Destro, Okwonkwo, Džemaili, Calabresi. Allenatore: Inzaghi.

MiglioriToday

Santander 7 - Il sudemericano gioca con un infortunio, lotta e prima dell'intervallo segna prima di uscire dal campo.

Palacio 6,5 - El Trenza ha personalità da vendere. Bravo a firmare l'assist del pari del Bologna.

Danilo 6,5 - Tiene botta in difesa e nel finale ha il merito di segnare, da bomber, il gol del 2 a 2.

PeggioriToday

Mattiello 5 - Milik lo domina in occasione della seconda rete. Troppo fragile.

De Maio 5,5 - L'ex Anderlecht fatica a tenere Milik. Soffre e non riesce a dare l'apporto sperato da Inzaghi.

Dijks 5,5 - L'esterno olandese non riesce mai a saltare Malcuit, non certo un fenomeno.



