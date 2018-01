Napoli-Bologna, probabili formazioni: confermato l'attacco

Il Bologna affronta il Napoli in quella che sarà una vera e proprio partita impossibile. Dopo aver raccolto una sola vittoria in cinque partite, i felsinei hanno rialzato la testa nell'ultimo match di campionato, battendo il Benevento tra le mura amiche.

L'impresa al San Paolo è decisamente ardua. Qualche problema in difesa per Donadoni. Gonzalez è out per un problema alla schiena, Torosidis, Keita e Maietta restano in forte dubbio. Al centro con De Maio dovrebbe quindi esserci Helander, sulle fasce Mbaye e Masina. Pochi dubbi invece fra centrocampo e attacco.

Un solo dubbio per Maurizio Sarri. Raul Albiol è alle prese con un piccolo fastidio muscolare, probabile dunque la sua assenza, con Chiriches in rampa di lancio. Per il resto, spazio ai titolari per continuare la striscia di vittorie, con anche Hamsik che tornerà al suo posto a centrocampo.

PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI(4-3-3): Reina; Hysaj, Chiriches, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. A disposizione: Rafael, Sepe, Chiriches, Tonelli, Maggio, Diawara, Rog, Zielinski, Ounas, Giaccherini.Allenatore: Maurizio Sarri.

BOLOGNA(4-3-3): Mirante; Mbayer, De Maio, Helander, Masina; Poli, Pulgar, Dzemaili; Verdi, Destro, Palacio. A disposizione: Da Costa, Krafth, Nagy, Falletti, Crisetig, Okwonkwo, Krejci. Allenatore: Roberto Donadoni