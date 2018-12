Napoli-Bologna: probabili formazioni, Inzaghi si gioca la panchina

Il Bologna affronta il Napoli nel match della 19^ giornata di Serie A. Il Napoli è reduce da due vittorie e una sconfitta contro l'Inter nelle ultime 3 giornate, il Bologna ha rimediato 2 pareggi e una sconfitta con la Lazio nelle ultime 3 gare disputate. La partita sarà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

Le ultime su Napoli-Bologna

Inzaghi attende di capire se Palacio avrà smaltito i problemi fisici e punta su Santander dal 1'. Le due mezzali dovrebbero essere Poli e Svanberg, ma non è da escludere l'utilizzo dal 1' dell'ex partenopeo Dzemaili al posto del giocatore svedese. Sulla fascia sinistra Mbaye è ancora favorito su Krejci e Dijks per giocare titolare.

Insigne e Koulibaly squalificati, Hamsik infortunato: Ancelotti dovrà riformulare la sua squadra. Il senegalese sarà rimpiazzato da Luperto, mentre Mertens è il sostituto naturale di Insigne. A far le veci di capitan Hamsik dovrebbe essere invece Zielinski.

Le formazioni di Napoli-Bologna

Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Albiol, Maksimovic, Ghoulam; Callejon, Allan, Diawara, Verdi; Mertens, Milik.

Bologna (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander; Mattiello, Poli, Nagy, Svanberg, Mbaye; Santander, Palacio.

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!