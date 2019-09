Calcio, la Nazionale di Mancini è a Casteldebole

“Oggi e domani il centro tecnico Niccolò Galli ospiterà il raduno della Nazionale di Roberto Mancini. Gli azzurri si raduneranno nel pomeriggio a Casteldebole dove si alleneranno per due giorni in preparazione alle gare contro Armenia e Finlandia valide per le qualificazioni a Euro 2020”.

E' quanto si legge su un comunicato del Bologna FC. Gli azzurri hanno in vista le qualificazioni agli Europei che partiranno il 12 giugno 2020.

Roberto Mancini, dopo l'esperienza al San Pietroburgo e il ritorno all'inter, è alla guida della Nazionale che si allenerà a Bologna il 2 e il 3 settembre in preparazione alle sfide con Armenia e Finlandia.