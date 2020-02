Nuoto Subacqueo, al Liceo Righi gli studenti incontrano il mare

Prende il via in questi giorni l’edizione 2020 di “Nuoto Subacqueo” l’iniziativa didattica nata dall’esigenza formativa degli Insegnanti di Educazione fisica del Liceo Augusto Righi di Bologna e progettato in collaborazione con SO.GE.SE.

Quest’anno saranno coinvolte 10 classi quarte. L’obiettivo primario del Programma è sensibilizzare gli studenti alla conoscenza di se stessi attraverso la relazione unica e straordinaria che si stabilisce con l’elemento acqua durante un’immersione subacquea.

L’iniziativa didattica si sviluppa attraverso esperienze pratiche in acqua presso la piscina Carmen Longo – Stadio 25 metri, durante le ore di Educazione Fisica sotto la guida degli istruttori del Settore Subacqueo di SOGESE ACQUA COMMUNITY. La parte in acqua è affiancata da lezioni teoriche nelle aule scolastiche del liceo, durante le quali gli studenti hanno l’opportunità di approfondire le materie scientifiche collegandole direttamente alle specificità della subacquea, poiché l’esplorazione dell’acqua richiede conoscenze teoriche riferite allo studio applicativo della Chimica, della Fisica, delle Scienze Naturali e delle Scienze Motorie.

Al termine del programma gli studenti interessati possono partecipare a un viaggio didattico che consente di estendere l’esperienza acquatica all’ambiente marino e di ottenere il brevetto Tourist diver della C.M.A.S., Confederazione Mondiale Attività Subacquee, una delle principali agenzie didattiche subacquee a livello mondiale.

Inoltre quest’anno “Nuoto Subacqueo” diventa anche social, gli studenti saranno infatti invitati a pubblicare le foto dei momenti più significativi del loro percorso subacqueo su un hashtag dedicato.

“Nuoto Subacqueo” è parte di Cultura Sommersa l‘innovativa Area di progettualità culturale di di SO.GE.SE. ACQUA COMMUNITY che nei mesi scorsi ha inaugurato la Rassegna “TUFFATI NELL’ARTE “organizzando con successo la Mostra fotografica “Sette Mari” allestita nelle acque della piscina Carmen Longo – Stadio 25 metri.