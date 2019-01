Nuoto Uisp, Master e Agonisti in gara per la Befana

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Il 2019 del Nuoto Uisp riparte da Bologna e dall’appuntamento per il ponte della Befana. Sabato 5 e domenica 6 gennaio l’appuntamento è alla Piscina Stadio Olimpionica Carmen Longo, a Bologna, con il Campionato Nazionale di Nuoto UISP Master e Agonisti. In gara 71 società, un vero record, con la presenza di circa 800 atleti in vasca. Questo il programma: SABATO 5 GENNAIO 2019 MATTINA Riscaldamento: ore 8.30 Inizio gare ore 9.15: 200 MX - 100 FA - 50 RA - 100 SL SABATO 5 GENNAIO 2019 POMERIGGIO Riscaldamento: ore 13.45 Inizio gare ore 14.30: 100 DO - 50 FA - 100 RA - 200 SL – Staff. 4x50 MX DOMENICA 6 GENNAIO 2019 MATTINA Riscaldamento ore 8.30 Inizio gare ore 9.15: 50 SL - 50 DO - Staff. 4X50 SL La stagione del Nuoto Uisp, dopo l’esordio dei primi di dicembre a Forlì con il Trofeo delle Regioni, prosegue poi con i Campionati Nazionali Invernali Esordienti e la Rassegna Giovanissimi in programma sabato 9 e domenica 10 marzo presso lo Stadio del Nuoto di Riccione. Dal 29 al 31 marzo l’appuntamento è alla Piscina Comunale in Via della Fonte, 6 di Monterotondo (Roma) con l'8° Trofeo Open Nuoto sincronizzato. Certe le date per il Campionato Nazionale Nuoto sincronizzato, in programma dal 31 maggio al 2 giugno mentre è ancora in fase di definizione la sede che ospiterà la manifestazione.

