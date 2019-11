Oscar del basket: trionfo bolognese

Sono Marco Spissu ed Elisa Penna i migliori giocatori italiani di basket, rispettivamente maschile e femminile, della stagione cestistica 2018/2019. A decretarlo è stata la Commissione di giuria del 34° Premio Reverberi-Oscar del basket riunitasi questa mattina nel Municipio di Quattro Castella (RE), sede del Premo fin dalla sua prima edizione nel 1985.

Al coach della Fortitudo Bologna Antimo Martino è stato assegnato il premio come “Miglior allenatore italiano” della passata stagione coronata con la promozione in LBA alla guida del club felsineo. Il premio come miglior arbitro italiano è stato assegnato a Maurizio Biggi, mentre quello il Premio al giornalista va a Claudio Pea.

Il patron della Virtus Bologna Massimo Zanetti è stato nominato “Personaggio dell’anno”, mentre il presidente di Treviso Basket Paolo Vazzoler si aggiudica il Premio alla Carriera.

Il Premio “Contributo al basket” è stato assegnato a Stefano Tedeschi presidente del Comitato italiano arbitri della Fip. Il Premio Speciale, assegnato ogni anno a chi si impegna nella promozione della pallacanestro in tutte le sue forme, è andato all’emittente televisiva Sportitalia. Il premio speciale Fip è stato assegnato al BSL San Lazzaro, mentre il Premio speciale Piccinini viene attribuito a Giorgio Bertani di BMR Scandiano.

Alla cerimonia di consegna dei premi, in programma lunedì 17 febbraio 2020 sarà presente il “gotha” della pallacanestro italiana e internazionale.

Giunto alla sua 34esima edizione il Premio Reverberi-Oscar del Basket può a tutti gli effetti considerarsi la più importante manifestazione in ambito cestistico a livello nazionale. Istituita nel 1985 in onore e ricordo del grande arbitro reggiano Pietro Reverberi, inserito nella Hall of Fame del basket mondiale come uno dei migliori arbitri di tutti i tempi, la manifestazione ha saputo negli anni rinnovarsi diventando un punto di riferimento per atleti, dirigenti, arbitri e semplici appassionati della ‘palla a spicchi’: un momento importante per una rivisitazione della storia del basket, dei suoi personaggi, dei suoi miti e di quei valori umani che da sempre il basket riesce a trasmettere ai suoi tifosi. La presenza tra i premiati dei campioni di un tempo, insieme agli atleti che ancora oggi vanno a canestro, è una caratteristica peculiare del