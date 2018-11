Bologna-Fiorentina, le pagelle: Skorupski para. Pulgar e Santander non incidono

I voti

Bologna (4-3-3): Skorupski 7; Calabresi 6, Danilo 6,5, Helander 6, Mattiello 5,5 (86' Dijks sv); Poli 6,5, Pulgar 5,5, Svanberg 5 (56' Krejci 5,5); Orsolini 5,5 (72' Dzemaili 6), Santander 5,5, Palacio 5,5. Panchina: Da Costa, González, Paz, Nagy, Mbaye, Destro, Okwonkwo, Falcinelli. Allenatore: Inzaghi.

Fiorentina (4-3-3): Lafont 6,5; Milenkovic 6,5, Ceccherini 6, Vitor Hugo 6, Biraghi 6; Benassi 6 (86' Dabo sv), Veretout 6, Edimilson 5,5; Chiesa 6, Simeone 5, Gerson 5,5 (79' Mirallas sv). Panchina: Dragowski, Laurini, Norgaard, Eysseric, Vlahovic, Théréau. Allenatore: Pioli.

Migliori Today

Skorupski 7 - Il portiere polacco è bravo nelle uscite e attento a dire no a Simeone e Milenkovic.

Poli 6,5 - L'ex Milan e Inter è molto attivo. Si muove bene anche in fase offensiva tanto che il primo tiro del match è il suo.

Danilo 6,5 - E' attento su Simeone e preciso quando aiuta in marcatura su Gerson, salvando anche un gol.

Peggiori Today

Svanberg 5 - Lascia troppo solo Mattiello, Inzaghi lo richiama spesso. Lo svedese si trova risucchiato nelle due fasi. Esce nella ripresa.

Mattiello 5,5 - Rientrato dopo l'infortunio, si vede che ancora non è al meglio. Nella versione da terzino sinistro, poi, appare troppo bloccato.

Pulgar 5,5 - Il cileno ancora non è in forma come l'anno scorso. Vive di folate la sua partita.