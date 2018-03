Bologna-Roma, le pagelle: Pulgar ovunque. Palacio spreca

I voti

Bologna (4-3-3): Santurro 6,5; Torosidis 6 (78' Mbaye sv), De Maio 6, Helander 6, Masina 6; Poli 6,5, Pulgar 7, Donsah 5,5; Verdi 6 (89' Krejci sv), Palacio 5,5, Di Francesco 6,5 (72' Orsolini 6). A disp.: Romagnoli, Destro, Gonzalez, Dzemaili, Nagy, Falletti, Crisetig, Avenatti. All. Roberto Donadoni

Roma (4-3-3): Alisson 6; Florenzi 5,5, Manolas 6, Fazio 6, Kolarov 6; Nainggolan sv (Gerson 5), De Rossi 5,5, Strootman 5 (75' Defrel 6); El Shaarawy 5 (61' Dzeko 7), Schick 6, Perotti 6. A disp.: Skorupski, Lobont, Pellegrini Lu., Jesus, Peres, Silva, Gonalons. All. Eusebio Di Francesco

Migliori Today

Pulgar 7 - Il cileno sta bene ed è in crescita. Il suo tiro in apertura di gara è perfetto, tanto da battere Alisson.

Santurro 6,5 - Il portiere esordiente non si fa intimidire. In avvio è attento su Schick ed El Shaarawy e super su De Rossi. Buone impressioni.

Poli 6,5 - A volte sembra pasticcione ma vende sempre cara la pelle. Lotta e sgomita. Ci mette lo zampino nel gol dell'uno a zero.

Peggiori Today

Donsah 5,5 - Troppo passivo. Nella prima parte di gara si fa saltare come un birillo. Molle anche in altre circostanze.

Palacio 5,5 - Si muove bene ma spreca malamente almeno due occasioni ghiotte.