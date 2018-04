Crotone-Bologna, le pagelle: Torosidis pigro. Male Donsah e Di Francesco

I voti

Crotone (4-3-3): Cordaz 6; Faraoni 6, Ceccherini 6,5, Capuano 6, Martella 6,5; Stoian 6,5, Mandragora 5,5, Barberis 6; Trotta 6 (65' Sampirisi 6), Simy 6,5 (80' Tumminello sv), Ricci 5,5 (77' Rohden 6). All. Zenga. Panchina: Festa, Ajeti, Pavlovic, Zanellato, Crociata, Diaby.

Bologna (4-3-3): Mirante 6,5; Torosidis 5, De Maio 6, Helander 6, Masina 6; Poli 6 (75' Avenatti sv), Pulgar 5,5, Donsah 5 (46' Dzemaili 6,5); Verdi 5,5, Palacio 5,5, Di Francesco 5 (60' Falletti 6). All. Donadoni. Panchina: Da Costa, Krafth, Mbaye, Romagnoli, Krejci, Crisetig, Orsolini.

Migliori Today

Mirante 6,5 - Il portiere capitano parte alla grande con una super parata su Trotta. Poco dopo è ancora bravo su Ricci. Non può nulla sul gol di Simy.

Dzmeaili 6,5 - Il centrocampista svizzero entra ed il centrocampo del Bologna finalmente cambia. Corre per due e fa la doppia fase.

Peggiori Today

Torosidis 5 - Si fa scavalcare nel momento del gol di Simy. Non solo, il greco soffre molto le sgroppate di Martella che, per buona parte del match, lo domina.

Donsah 5 - Il ghanese delude ancora. Il Crotone gioca spesso dalla sua parte visto che in fase di interdizione l'ex Cagliari delude.

Di Francesco 5 - Il giovane esterno del Bologna fatica ancora ad inicidere. Si vede poco e fa solo il compitino. Nella ripresa esce.