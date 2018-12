Empoli-Bologna, le pagelle: Poli e Palacio leader. Gonzalez dorme in difesa

I voti

Empoli (3-5-2): Provedel 6; Veseli 5, Silvestre 5, Maietta 6; Di Lorenzo 5,5, Traorè 5,5 (55' Zajc 5,5), Bennacer 6, Krunic 6,5, Pasqual 6; Caputo 7, La Gumina 7 (81' Acquah sv). Panchina: Terracciano, Mchedlidze, Rodriguez, Antonelli, Capezzi, Rasmussen, Salih Uçan, Mraz. Allenatore: Iachini.

Bologna (3-4-3): Skorupski 6; Gonzalez 4 (80' Falcinelli sv), Danilo 5, Helander 5; Mattiello 6, Poli 7 (67' Svanberg 6), Nagy 5,5, Krejci 5,5; Orsolini 6,5 (70' Dzemaili 6), Santander 5,5, Palacio 7. Panchina: Da Costa, Paz, Mbaye, Donsah, Destro, Okwonkwo. Allenatore: Inzaghi.

Migliori Today

Palacio 7 - Nei momenti più difficili si carica la squadra sulla spalle. Fantastico in occasione del gol di Poli.

Poli 7 - Come Palacio suda sette camice. Bravissimo a mettere la 'zampa' in occasione della rete del pari.

Orsolini 6,5 - Deve e può ancora migliorare ma è nettamente il giocatore più qualitativo del Bologna.

Peggiori Today

Gonzalez 4 - El Pipo parte malissimo dormendo in occasione della rete di Caputo in avvio. Nel 2 a 1, invece, si dimentica La Gumina.

Helander 5 - Lo svedese si aiuta come può ma fatica a stare dietro agli strappi di Caputo e La Gumina.

Danilo 5 - L'ex Udinese dopo un buon primo tempo non si capisce bene cosa fa e dov'è in occasione del determinante 2 a 1.

Nagy 5,5 - L'ungherese, che in avanti si fa vedere, sbaglia in fase di interdizione come nell'uno a zero di Caputo.

Krejci 5,5 - Parte bene, mette qualche cross interessante poi cala. Soffre e rischia la frittata ma il Var lo grazia.

