Il tempio del basket cambia volto: ecco il PalaDozza rinnovato - VIDEO

Riprese e video a cura di 'Not in my house' per il Comune di Bologna

'Il palazzo dello Sport di Bologna ha un nuovo parquet, realizzato per ospitare partite di basket, eventi sportivi, culturali e manifestazioni', scrive l'assessore allo Sport Matteo Lepore.

'La superficie del parquet adesso è maggiore, ricopre l’intero ovale del PalaDozza, questo permette di poter ospitare qualsiasi disciplina sportiva, soprattutto quelle che necessitano spazi maggiori rispetto al basket, anche a livello internazionale. Il parquet appena installato, adeguatamente coperto, consente di supportare carichi maggiori rispetto a quello precedente, permettendo dunque il montaggio di qualsiasi tipo di palco'.

(Video Not in my house)