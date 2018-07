Al Palasavena torna il grande Basket

Il Palasavena di via Casella a San Lazzaro punta anti agli antichi albori. visto che quest’anno la società di basket centese disputerà nel palazzetto il girone di andata della serie A2. La Baltur Benedetto XIV,infatti, squadra di basket di Cento, si è accordata con i nuovi gestori dell’impianto sportivo . Il Pala Ahrcos di Cento, dove erano già previsti interventi di ristrutturazione ed ampliamento, si è reso inadeguato alla categoria raggiunta l’anno scorso dal squadra per motivi di capienza: per questo motivo la società ha cercato una nuova sede per il campionato, e la scelta è ricaduta sul PalaSavena di San Lazzaro. La Benedetto XIV è stata inserita nel girone Est, dove incontrerà squadre dal palmares importante come la Fortitudo Bologna, Universo Treviso (ex Benetton Treviso) e tante altre. Nella recente campagna acquisti, la società centese ha tesserato due “americani”, l’ex NBA James White e Keddric Mays, e punta ad una stagione di tutto rispetto per una neopromossa.

A comunicarlo è il Comune attraverso una nota, che spiega come questa sia “un’occasione molto ghiotta per il PalaSavena e tutta la città di San Lazzaro che diventerà infatti meta di tantissimi tifosi, in primis quelli della Fortitudo Bologna, in occasione del derby contro la Benedetto XIV, ma anche per lo spettacolo sportivo di altissimo livello che avrà luogo sul parquet del PalaSavena” , grazie agli altri derby regionali che vedranno combattere squadre e rivali storiche, come Ferrara e Piacenza.

“ Siamo orgogliosi che il PalaSavena sia stato scelto da questa società storica, che ha riconosciuto gli sforzi e gli investimenti fatti per dare nuovo valore allo sport e agli impianti del nostro territorio – spiega il sindaco di San Lazzaro, Isabella Conti, che ha già incontrato i rappresentanti della società centese –. Qui a San Lazzaro la Benedetto XIV ha trovato un ambiente accogliente e impianti all’avanguardia. Questa collaborazione porterà, oltre a uno spettacolo sportivo senza precedenti, un indotto notevole per tutto il territorio, sia per le realtà sportive locali sia per gli esercenti, che potranno godere della grande affluenza di tifosi da tutta la regione, richiamati dalle partite e dal derby che si disputeranno sul parquet del PalaSavena”.

Così la società sportiva : “È stato un incontro molto positivo e piacevole: Isabella Conti e il suo staff ci hanno fatto una ottima impressione – afferma Gianni Fava, presidente della Benedetto XIV – Il sindaco ha riconosciuto ed apprezzato il nostro lavoro per portare la Benedetto a questi livelli. Ci sono tutti i presupposti perché qui a San Lazzaro possiamo sentirci a casa. Siamo contenti di poter dare visibilità all’associazionismo locale e alle realtà sportive, attraverso le esibizioni durante l’intervallo: inoltre abbiamo l’opportunità di poter interagire con tutte le realtà del territorio, anche attraverso convenzioni con gli esercenti locali”.