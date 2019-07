Pallavolo: due ozzanesi trionfano nel beach volley

Hanno sbaragliato la concorrenza nel campionato regionale di Beach Volley Under 15, e per questo sono state ricevute, e premiate, dal sindaco Luca Lelli.

Camilla Collura e Beatrice Giannoni, atlete della Pallavolo Ozzano, sono le giovanissime che si sono distinte per le loro capacità sportive, portando alto il Comune di Ozzano: "Impegnarsi nello sport è sempre una cosa positiva - spiega il sindaco Lelli - indipendentemente dai risultati. Per i ragazzi è un'ottima scuola di vita perchinsegna a gestire il rapporto con gli altri, che siano amici o compagni di squadra, e insegna anche a impegnarsi e sacrificarsi per raggiungere un traguardo, che sia esso sportivo, oppure scolastico, per arrivare anche, nel tempo, al raggiungimento di un traguardo lavorativo. Camilla e Beatrice ne sono due bellissimi esempi. Grazie alla loro forza e tenacia sono riuscite ad alzare in alto il trofeo regionale di beach volley".

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal presidente della Pallavolo Ozzano, Giorgo Gambi: "Alzare, fare muro e schiacciare sulla sabbia è un po' diverso che farlo su un parquet di un palazzetto, ma quando un'atleta ha delle buone qualità tecniche riesce ad emergere in entrambe le situazioni.E questo è il caso delle giovanissime Camilla Collura e Beatrice Giannoni, che hanno stravinto contro la concorrenza agguerrita di squadre provenienti da tutta la Regione".

La consegna del riconoscimento per l'impegno profuso nello sport è avvenuta nella sala del Consiglio del Comune di Ozzano. Occasione in cui è stata premiata anche un'altra atleta della Pallavolo Ozzano, Gambini Arianna, che con un anno di anticipo ha fatto parte della squadra della Selezione Regionale Emilia Romagna - Under 15, classificatasi quarta nel Trofeo delle Regioni 2018-2019 a Lignano Sabbiadoro (UD) a fine giugno.