Parma-Bologna, le pagelle: Santander non incide. Bene Calabresi

I voti

Parma (4-3-3): Sepe 6; Iacoponi 6, Bruno Alves 6, Bastoni 6,5, Gagliolo 6; Rigoni 5,5, Scozzarella 5,5 (70' Stulac 6), Barillà 6; Gervinho 6, Inglese 5,5, Siligardi 6,5 (63' Sprocati 6). A disposizione: Frattali, Bagheria, Deiola, Ceravolo, Ciciretti, Gobbi, Gazzola, Biabiany, Deiola, Dezi. Allenatore: D'Aversa.

Bologna (3-5-2): Skorupski 6; Calabresi 6,5, Danilo 6,5, Helander 6; Mattiello 6, Dzemaili 5,5 (69' Orsolini 6), Nagy 5,5, Svanberg 5,5, Mbaye 5,5; Palacio 6, Santander 5 (79' Destro 6). A disposizione: Da Costa, Santurro, De Maio, Dijks, Gonzalez, Paz, Donsah, Krejci, Valencia, Falcinelli, Okwonkwo. Allenatore: Inzaghi.

Migliori Today

Calabresi 6,5 - Bello il duello con Inglese. Il giovane difensore ci mette sempre tante grinta. E' lui ad andare vicino al gol.

Danilo 6,5 - Fa a sportellate con gli attaccanti del Parma e, appena può, aiuta Helander e Calabresi.

Peggiori Today

Santander 5 - Non si vede mai. Stretto nella morsa di Bruno Alves e Bastoni non incide El Robero.

Nagy 5,5 - L'ungherese soffre quando il Parma cambia ritmo a centrocampo. In fase di interdizione può fare meglio.

Svanberg 5,5 - Gioca sempre una partita a metà tra la positiva fase offensiva e la lacunosa fase difensiva.

Mbaye 5,5 - Il laterale scuola Juve gioca piuttosto bloccato anche perché Gervinho lo mette spesso sotto pressione.

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!