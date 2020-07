Parma-Bologna: possibili formazioni

È la vigilia del derby emiliano, che si giocherà domani domenica 12 luglio allo stadio di Parma alle 19.30. Il Bologna deve riprendersi dalla sconfitta in casa contro il Sassuolo e ritrovare l’energia mostrata al Meazza contro l’Inter ma potrebbe pesare la squalifica di Mihajlovic, ma di positivo c’è il ritorno di Soriano. Il Parma segue il Bologna di pochissimi punti in classifica, 39 contro 41 ma deve rifarsi da 4 sconfitte consecutive. Intanto però ritorna a farsi sentire l’incubo covid, positivo un membro del gruppo squadra del Parma.

La mancanza più grande per il Bologna sarà sicuramente quella del mister che dovrà guidare i suoi dalla tribuna a causa della squalifica rimediata contro il Sassuolo. Discorso diverso per Soriano che è riuscito a commutare una parte della squalifica rimediata a San Siro, e che gli è costata la partita contro il Sassuolo, in una multa. La corte d’appello federale, accogliendo il ricorso dell’avvocato del giocatore rosso-blu che aveva detto all'arbitro durante la gara “sei scarso”ha trasformato la giornata di squalifica mancante in 5.000 euro di multa. Altro giocatore fuori per squalifica è il difensore Denswil. Per problemi fisici invece non ci sarà Schouten, che non potrà giocare per due settimane a causa di uno stiramento al bicipite femorale destro. Il Mister in attacco è probabile voglia puntare sul trio: Palacio, Orsolini e Barrow. Al centro probabilmente ci sarà Medel e con lui Poli, sperando si sia ripreso dal problema all’adduttore sinistro rimediato contro la Spal. In difesa in pole position Tomiyasu, Bani, Danilo e Dijks.

Il Bologna qualche settimana fa era riuscito a evitare la morsa del covid limitandola ad un falso positivo tra lo staff tuttavia ciò non vale per tutte le sue avversarie, come proprio il Parma. Alla vigilia della partita contro i rosso-blu il Parma ha diramato un comunicato dove afferma che uno tra lo il gruppo squadra, non un calciatore, è risultato positivo al covid. Nel comunicato si legge: “l’ultima serie di esami ha evidenziato un caso di positività al Covid-19 relativamente a un membro (non calciatore) del gruppo squadra. Il soggetto completamente asintomatico è stato prontamente isolato secondo le direttive federali e ministeriali. La società comunica altresì che tutti gli altri membri del suddetto gruppo squadra sono risultati negativi ai test Covid-19 e hanno iniziato l’isolamento presso il Centro Sportivo ma potranno continuare regolarmente l’attività, costantemente monitorati secondo il protocollo vigente”.

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, B. Alves, Gagliolo; Hernani, Scozzarella, Kurtic; Kulusevski, Kucka, Gervinho. Allenatore: D’Aversa

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Dijks; Medel, Poli; Orsolini, Soriano, Palacio; Barrow. Allenatore: Mihajlovic