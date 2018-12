Parma-Bologna, probabili formazioni: Inzaghi non può sbagliare

Il Bologna ospita il Parma nel Derby emiliano della 17^ giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming. La partita sarà trasmesso in esclusiva da Sky. La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

Inzaghi, vista l'indisponibilità di Pulgar, dovrebbe confermare Nagy in cabina di regia. A centrocampo sfida a tre per il ruolo di mezzala sinistra fra Orsolini, Svanberg e Dzemaili. Mattiello e Mbaye saranno le due ali, con Palacio e Santander di punta.

Nel Parma la nota positiva è l'ottimismo intorno a Gervinho: con il Bologna ci sarà almeno in panchina. D'Aversa ha molte alternative sia in attacco che a centrocampo, dove Stulac spinge per ritrovare la titolarità.

Le formazioni di Parma Bologna

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Barillà, Scozzarella, L. Rigoni; Gervinho, Inglese, Biabiany.

Bologna (3-5-2): Skorupski; Helander, Danilo, Gonzalez; Mattiello, Poli, Nagy, Orsolini, Mbaye; Palacio, Santander.

