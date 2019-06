Europei Under 21, tutto pronto per la partita Italia-Polonia allo stadio

Tutto pronto per questa sera al Dall'Ara dove la nazionale under 21 sarà impegnata contro a Polonia per le eliminatorie dell'europeo, secondo appuntamento dopo il match con la Spagna, vinto 3-1 dagli azzurrini. Lo stadio Renato Dall'Ara si appresta così a ospitare quasi 30mila persone. Il calcio di inizio sarà alle 21. La vendita online dei biglietti è andata molto bene, e non è escluso che nelle prossime ore gli sportelli fisici dell stadio siano chiusi, poiché potrebbe essere raggiunto prima il tetto delle 29500 presenze.

Attenzione per chi proviene da fuori città o comunque in auto. Nei giorni scorsi sono arrivate segnalazioni di multe ai mezzi in sosta, con particolare riferimento alle automobili parcheggiate interamente sulle aree verdi, aiuole e giardini. E' consigliabile quindi sostare con il proprio mezzo lontano dalla zona dello stadio, per poi avvicinarvisi a piedi o con i mezzi. La sanzione può aggirarsi intorno ai 100 euro.

