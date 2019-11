Il Pianoro cricket club è campione d'Italia 2019

Un nuovo grande traguardo per il Pianoro cricket club, campione d'Italia 2019. La squadra infatti, ha conquistato il titolo che si aggiunge al ricco palmares di 36 anni di attività, con 15 scudetti, 6 Coppe Italia e 1 Coppa dei Campioni.

Nel Comune di Pianoro, precisamente a Rastignano, esiste l'unica struttura in Italia dedicata al cricket, e come nei migliori impianti anglosassoni, ha anche la Club House. E qui si confranto e giocano atleti provevinenti da tutto il mondo.

Una realtà importante, e questa mattina, nella Sala Rossa della Città Metropolitana, l'assessore allo Sport del Comune di Bologna, insieme al sindaco e vicesindaco del Comune di Pianoro, ha incontrato la dirigenza del Pianoro Cricket Club, consegnando anche un attestato di riconoscimento. Occasione nella quale è stato annunciato un nuovo importante progetto, legato a un finanziamento del Coni.

Il finanziamento

Grazie a un finanziamento del Coni, ottenuto attraverso il bando 'Sport e periferie', il Comune di Pianoro nel 2020 realizzarà lavori all'impianto sportivo di Rastignano, per oltre 130mila euro. Interventi che permetteranno di ronnvare completamente l'impianto con la realizzazione di pitch in erba naturale, e impianto di irrigazione, facendolo diventare il primo campo in Italia e all'avanguardia a livello europeo.