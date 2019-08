Pietro Aradori passa dalla Virtus alla Fortitudo. Attualmente impegnato con la Nazionale in vista dei Mondiali in Cina, l'ormai ex capitano delle Vu nere ha firmato un quadriennale con la F. Un trasloco davvero minuscolo.

31 anni, Aradori prima di arrivare in città ha giocato a Milano, Roma, Reggio Emilia, Galatasaray, Estudiantes e Cantù.

Intanto dopo 10 anni torna il super derby di Bologna: l'appuntamento è il giorno di Natale, il ritorno è fissato per il 17 aprile. Il campionato terminerà domenica 26 aprile. I playoff cominceranno il 7 maggio e l'eventuale finale è il 12 giugno.