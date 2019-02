Pink pandas: partitona!

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Saltiamo a piè pari due infortuni: uno è quello di chi scrive, l’altro è la giornataccia del 10 febbraio che ha accomunato Squirrels e PinkPandas.

Ma veniamo alla super gara odierna. Ci accoglie la palestra di Minerbio e gli avversari di turno sono gli Yankees di San Giovanni in Persiceto e di consolidata tradizione. Seppur orfani del trio forlivese (impegnato nei try out di categoria), abbiamo saputo fronteggiare l’emergenza con insospettata determinazione, prendendo il largo sin dalle battute iniziale, fino a chiudere la gara con un divario di proporzioni non usuali. Difesa precisa, con giocate preziose e belle eliminazioni, fanno da cornice ad un momento importante nel box. Contatti decisi e profondi proposti un po’ da tutto il line up, da Penny, Cristianna, Virginia (al debutto nel torneo Senior), Ak, As, Marisol ( altra debuttante nel Senior) e l’immancabile Jack. Ma è la difesa – un po’ ballerina in precedenti esibizioni – che ha convinto il pubblico presente con Pietro ed Elisa, capaci di 8 eliminazioni complessive. Naturalmente all'elenco dei protagonisti manca un nome, ma non è un involontario vuoto di memoria, anzi è un pieno di gloria. Infatti manca il nome di Reggi e, per chi non fosse stato presente, riassumiamo la sua prestazione con i numeri. Difesa: 9 out fra assistenze e fly.

Attacco: ad una prima palla sbattuta di forza in mezzo al pubblico, alla quale ha fatto seguito una valida a terra, per poi arrivare all'epilogo con una cannonata che dal box viene fermata solo dal muro di fondo della palestra e giustamente premiata col riconoscimento del fuoricampo. Una domenica da leonessa per una ragazza che aumenta il proprio peso specifico in termini di valore, domenica dopo domenica. Ora non resta che la kermesse finale di domenica prossima, che manderà in archivio anche questa edizione dell’insostituibile manifestazione invernale. Per i bilanci, i saluti ed i ringraziamenti di rito, si rimanda alla prossima recensione.