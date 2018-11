Pinkpandas - debutto al città di Bologna

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

PinkPanda?! Ma chi è costui? Prendiamo solo per un momento la celebre frase di Don Abbondio per presentare l’ultima squadra nata in casa New Bologna: il PinkPandas Softball Team, che va ad affiancarsi alle sorelle maggiori delle Flamingos ed alle sorelline delle Squirrels. Un team intermedio che ha proprio le caratteristiche anagrafiche per partecipare al Torneo Indoor Città di Bologna – Area Senior – mentre le “piccoline“ targate Squirrels partecipano alla Sezione Junior. Le PinkPandas debuttano nella palestra del Liceo Copernico ed è un avvio di stagione impegnativo, contro un avversario di rango quale è la Fortitudo. Normale che la vittoria finale (12 a 5) sia andata ai più prestanti ragazzi bianco blu, molto incisivi nel box, ma le nostre ragazzine e maschietti non hanno affatto demeritato. Forti degli aiuti extra provincia di Syria (Forlì) e Penny (Ferrara) i PinkPandas hanno messo tecnica e cuore per arginare le folate avversarie. E la qualità difensiva non difetta a queste Under 12, visto che per ben tre volte hanno sfiorato per un nonnulla il doppio gioco difensivo. Buone cose anche nel box di battuta, trascinate da Jack, che con l’entusiasmo dei suoi otto anni, ha saputo battere un fuoricampo interno. La rotazione di tutti i ruoli del diamante ogni due inning, non ha alterato la solidità difensiva, inizialmente imperniata sul gruppo Pietro (3° base), Reggi (interbase), Syiria (2° base), Cristianna (1° base) e Ak dietro al piatto di casa base. Ruoli che hanno poi ricoperto con belle prova i vari Jack, As, Penny, Elisa e Oliver. Al termine della gara - risoltasi in meno di un’ora di gioco a testimonianza della qualità generale - ragionata e diffusa soddisfazione fra i numerosi componenti dello staff tecnico, che non si sono risparmiati negli affettuosi complimenti a tutti i giocatori del nuovo team. Adesso, in attesa di conoscere i prossimi doppi impegni (Squirrels e PinkPandas) nelle rispettive categorie, tutti in palestra affidati, come anche le Flamingos, agli specifici programmi di preparazione fisica espressamente concepiti e seguiti dalla Dott.ssa Federica Trancanelli. Un grazie, infine, alle società Ferrara Baseball e Forlì S.C. per il permesso accordato rispettivamente a Penny e Syria (alla quale si affiancheranno, a breve, Blue e Vittoria) a disputare il Torneo con la nostra Società.

