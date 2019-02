La grande ritmica nel tempio di Basket city

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Due giorni di gare dedicati alla ginnastica ritmica di alto livello e oltre 2.000 appassionati provenienti da tutta Italia accorsi al PalaDozza: il Campionato italiano di società di Serie A1, A2 e B è sceso in pedana, per la prima volta nella storia, a Bologna lo scorso 9-10 febbraio. Oltre 300 atlete si sono date battaglia nei 5 esercizi dello sport dei piccoli attrezzi (fune, cerchio, palla, clavette e nastro) in rappresentanza di 36 club (12 per la Serie A1, 12 per la Serie A2 e 12 per la Serie B), provenienti da 15 regioni e 25 provincie d’Italia. La manifestazione è stata organizzata dalla Polisportiva Pontevecchio Bologna - storica realtà del panorama sportivo bolognese fondata nel 1957 e attualmente presieduta da Augusto Fava, con 4.000 tesserati e una dozzina di sezioni agonistiche attive - con il patrocinio del Comune di Bologna e di Federginnastica, che nel 2019 festeggia il 150° anniversario. In pedana le più forti atlete del panorama nazionale e internazionale, tra cui le ginnaste azzurre Milena Baldassarri (Ginnastica Fabriano) e Alexandra Agiurgiuculese (Udinese) e le straniere Karina Kuznetsova (Faber Ginnastica Fabriano), Anna Sokolova (Terranuova), Ekaterina Selezneva (Iris Giovinazzo), Khonina Polina (Virtus Gallarate) Daria Trubnikonva (Virtus Giussano) e Salome Pazhava (Pontevecchio Bologna Ginnastica Ritmica). Oltre alle gare valide per il Campionato italiano di società di ginnastica ritmica, sulla pedana del PalaDozza si sono esibite anche le ginnaste della squadra nazionale Junior allenate da Julieta Cantaluppi e da Kristina Ghiurova (Serena Ottavaiani, Siria Cella, Alexandra Naclerio, Simona Vilella, Vittoria Quoiani, Sofia Ellen Garcia, Giulia Segatori), negli esercizi con 5 cerchi e 5 nastri. Da applausi le ginnaste della Pontevecchio Bologna Ginnastica Ritmica, unica formazione dell’Emilia Romagna a militare nel massimo campionato nazionale, che riconfermano il piazzamento della prima giornata, classificandosi all’8° posto della Serie A1. Questi i punteggi delle atlete amaranto in gara: Greta Evangelisti (fune, 13.550 punti), Laura Specchiulli (cerchio 14.600), Salome Pazhava (palla 15.950), Laura Specchiulli (clavette 13.950) e Salome Pazhava (nastro 16.950). Alla manifestazione erano presenti l’avvocato Grazia Ciarlitto, consigliere federale della sezione ritmica e la team manager della nazionale italiana, Paola Porfiri. Nella tribuna autorità, fra gli altri, presenti anche Matteo Lepore (assessore allo Sport del Comune di Bologna), Roberta Li Calzi (consigliere del Comune di Bologna), Giancarlo Tonelli (direttore generale Confcommercio Ascom Bologna), Fedele Massimo Anglani (consigliere nazionale FGI), Corrado Maria Dones (presidente del Comitato Regionale FGI Emilia Romagna), Marzia Benassi (presidente del quartiere Savena), Davide Grilli (Consulta dello Sport) e Stefano Galletti (delegato CONI provinciale). Di seguito i podi della seconda tappa del Campionato nazionale di società di ginnastica ritmica. Serie A2: 1° Auxilium Genova, 2° Forza e Coraggio di Milano e 3° Iris di Giovinazzo Serie A1: 1° Faber Ginnastica Fabriano, 2° Armonia d’Abruzzo di Chieti e 3° Udinese. Serie B: 1° Ginnastica Rimini, 2° Olimpia Senago e 3° Ginnastica Valentia. Il prossimo appuntamento col Campionato italiano di società di ginnastica ritmica di Serie A1, A2 e B sarà il 23-24 febbraio al Pala Banco di Desio.