Morto Romano Bernardoni

E’ morto questa mattina all’età di 79 anni, Romano Bernardoni, fondatore di EmilianAuto Group e ex dirigente del Bologna Calcio durante la gestione Corioni nella seconda metà degli anni 80. Il Bologna Fc oltre a comunicare la triste notizia con una nota sul suo sito ufficiale esprime le proprie condoglianze alla famiglia. Bernardoni in città era conosciuto in primis per la sua concessionaria vicino alla stazione, in via de Carracci, un’azienda nata più di cinquanta anni fa dove tutt’ora lavorano 90 persone, grazie a lui Bologna ha conosciuto il lusso di marchi famosi come Aston Martin, Jaguar e Land Rover oltre a Suzuki, Mazda, Hyundai, Kia, Mitsubishi e SsangYong.