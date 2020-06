Sampdoria-Bologna: Le pagelle

Le pagelle di questa partita potrebbero riferirsi a due incontri separati per il Bologna. Un primo tempo giocato in sordina, con pochi palloni decisivi e qualche errore goffo, tipo quello che di Orsolini che spara una punizione in tribuna. Seppur dominando territorialmente il campo, i rosso-blu non riescono ad essere incisivi, l’unico pallone che ha impensierito Audero è stato il secondo calcio di punizione di Orsolini, quando Sansone stava per far entrare il pallone in rete nell’angolo a sinistra.

Nota positiva di questa parte della partita Skorupski che non si è lasciato prendere mai di sorpresa. Se in questo primo tempo, il Bologna non riesce a realizzare, almeno non subisce. Discorso completamente diverso per il secondo tempo e a determinare questo cambiamento è l’entrata di Barrow. MIhajlovic ci ha visto giusto sostituendolo a Sansone. Il giovane nuovo acquisto per il Bologna è davvero l’ago della bilancia di questa partita. Il suo rigore determina il vantaggio del Bologna e la sua ripresa, suo anche l’assist che porta Orsolini a segnare e ha rischiato di fare un terzo gol.

Migliori Today

Barrow 7,5. La sua classe è indubbia e il suo talento anche, negli occhi ha la rete e quando entra si fa sentire. La partita cambia

Peggiori today

Sansone 6. Buono il suo colpo di testa su punizione di Orsolini durante il primo tempo che se non fosse stato per Audera sarebbe stato sicuramente gol. Tralasciando questo però non rimane molto.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski 6,5; Tomiyasu 6,5, Danilo 6, Bani 6, Dijks 6; Poli 6 (dal 53′ Schouten 6), Medel 6 (dal 82′ Dominguez 6), Soriano 6 (dal 86′ Svanberg 6); Orsolini 6.5, Palacio 6 (dal 86′ Cangiano 6), Sansone 6 (dal 53′ Barrow 7,5). Allenatore: Mihajlovic 7.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero 5.,55; Bereszynski 6,5 (dal 79′ Augello 6), Colley 6,6, Tonelli 5 (dal 74′ Yoshida ), Murru 5 (dal 79′ Leris 6); Vieira 6, Ekdal 6, Depaoli 6, Linetty 5.5 (dal 79′ Ramirez 6); La Gumina 6 (dal 72′ Bonazzoli 6), Gabbiadini 6,5. Allenatore: Ranieri 6.