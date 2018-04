Sampdoria-Bologna 1-0 | Doccia fredda: Zapata batte Mirante al 93'

Il Bologna perde 1 a 0 contro la Sampdoria nel match della 33^ giornata di Serie A. Partita con poche emozioni al Ferraris. Al 93' decide Duvan Zapata.

Avvio a ritmi contenuti. La prima chance, dopo 12 minuti, è per Caprari. Destro a giro dal limite dell'area, palla di poco a lato. Poco dopo ci prova Kownacki. Filtrante di Quagliarella a liberare il compagno di reparto in area di rigore del Bologna, il suo tiro da posizione defilata sorvola di poco la traversa. Al 21' primo squillo del Bologna con Di Francesco che approfitta di una mezza indecisione dei calciatori della Sampdoria in uscita e va al tiro, di poco a lato.

Al 29' Quagliarella salta Mirante e calcia ma Romagnoli salva sulla linea. Al 40' ci prova Verdi: la palla termina però sul fondo. Al 43' Dzemaili spreca l'uno a zero. Filtrante di Verdi per l'ex Napoli, che da ottima posizione spedisce il pallone sul fondo. Anche nella ripresa si gioca a ritmi simili. Al 58' Kownacki si mette in proprio e tenta il tiro a giro dalla sinsitra, palla di poco a lato.

Al 65' Caprari protegge un buon pallone Zapata e serve il numero 9 della Sampdoria, incapace di centrare lo specchio della porta da buona posizione. Nel finale Donadoni si gioca la carta Palacio. Al minuto 83' Dzemaili prova una gran conclusione, ma Viviano si supera. Al minuto 87 palo di Zapata che protegge un pallone scodellato di testa da Ferrari e con una bella girata manda il pallone sul legno.

Il Bologna crolla e al 93' Zapata fa gol. Zampata del colombiano sulla sponda di Quagliarella, a risolvere una mischia nel cuore dell'area del Bologna. E' la rete che vale 3 punti.

Il tabellino di Sampdoria-Bologna

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Strinic; Praet, Torreira, Linetty; Caprari (69' Ramirez); Kownacki (59' Zapata), Quagliarella. Panchina: Belec, Andersen, Regini, Sala, Alvarez, Capezzi, Barreto, Verre. All.: Marco Giampaolo

Bologna (3-5-2): Mirante; Gonzalez, Romagnoli, Helander; Di Francesco, Nagy, Crisetig, Dzemaili, Masina (64' Keita); Verdi (79' Palacio), Avenatti. Panchina: Da Costa, De Maio, Keita, Krafth, Mbaye, Poli, Palacio, Falletti, Orsolini. All.: Roberto Donadoni

Marcatori: Zapata (S)

Ammoniti: Masina (B), Silvestre (S)