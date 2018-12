Sampdoria-Bologna 4-1 | Senza difesa: emiliani umiliati, che batosta a Marassi

Il Bologna perde 4 a 1 contro la Sampdoria nel match di sabato 1 dicembre. I padroni di casa partono forte e passano subito con Denis Praet bravo a sfruttare l'assist di Gianluca Caprari. Poco dopo è l'ex Andrea Poli a pareggiare i conti, ma Fabio Quagliarella e Gaston Ramirez fanno 3 a 1 prima dell'intervallo. Nella ripresa Quagliarella, ancora, cala il poker.

Si gioca fin da subito a ritmi discreti al Dall'Ara. Al 10', però, la Samp passa con Praet. Ramirez strappa una palla alla difesa ospite e serve Caprari: il numero 17 lavora un gran pallone sulla sinistra e appoggia sul secondo palo: Praet arriva a rimorchio e deposita in rete. Padroni di casa in vantaggio, è 1 a 0. Il Bologna, però, subito il colpo prova a reagire.

Al 15' Krejci pesca Santander in area: bravissimo Audero. Poco dopo, però, il Bologna pareggia. Cross teso di Svamberg a tagliare tutta la difesa della Samp: sul secondo palo Poli si inserisce con i tempi giusti e da due passi non sbaglia. E' 1 a 1. Al 25', però, la Sampdoria fa 2 a 1. Erroraccio di Pulgar, Ramirez gli sradica il pallone e serve Quagliarella, che dai 16 metri non sbaglia.